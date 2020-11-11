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Файзуллин призвал активнее разрабатывать проекты нового строительства во всех регионах

Глава Минстроя напомнил, что к 2030 году необходимо построить 1 млрд кв. м жилья

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин призвал архитекторов и проектировщиков активнее работать над проектами строительства нового жилья по всей России. Об этом он сообщил в среду на международном фестивале "Зодчество".

"Прошу во всех регионах активнее развернуть работы по подготовке площадок для масштабного строительства", - сказал Файзуллин.

Глава Минстроя напомнил, что к 2030 году необходимо построить 1 млрд кв. м жилья. Также он отметил, что из 3,8 млрд кв. м жилья в России 2,4 млрд кв. м приходится на многоквартирные дома. По словам Файзуллина, необходимо продолжать работу по снятию административных барьеров в строительстве, а также по обновлению нормативных документов.

Теги
РоссияФайзуллин, Ирек Энварович
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