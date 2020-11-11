Российские строители поделятся с сирийцами опытом восстановления городских районов

ДАМАСК, 11 ноября. /ТАСС/. Минстрой России поделится с сирийскими ведомствами опытом восстановления и строительства домов и создания комфортной городской среды. Российские специалисты передадут коллегам из Сирии различные типовые проекты, сообщил в среду заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

"Мы уже наработали огромный опыт в части создания сетей, в части проектно-сметной документации, всего того, на что не нужно будет тратить время нашим друзьям из Сирии. [Они смогут] брать готовые проекты, привязывать их к конкретным площадкам, создавать ровно по тем международным стандартам, не увеличивая стоимость квадратного метра, максимально оптимизируя", - сказал Стасишин журналистам на Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии.

При этом он пояснил, что возвращение к нормальной жизни невозможно без понимания сроков восстановления домов, создания новых комплексов, восстановления территорий и строительства инфраструктуры - детских садов, школ, спортивных площадок, дорог и магистральных сетей.

Основным отличием домов, которые предстоит построить и восстановить в Сирии, является, по словам Стасишина, то, что в квартирах там живут большие семьи с большим количеством детей.

Замминистра отметил, что упор будет сделан не на максимально быстрое строительство.

"Количество сегодня невозможно без качества. Одно дело - "заткнуть дыры", которые вот прямо горячие, восстановить то, что есть. Но мы должны смотреть с нашими коллегами из Сирии в будущее и на развитие. Потому что иногда проще качественно что-то начинать восстанавливать для того, чтобы в итоге все это привело к подъему экономики", - отметил он.