Более 40 млн россиян участвовали в решении вопросов развития городской среды за три года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Более 40 млн жителей Российской Федерации приняли участие в решении вопросов развития городской среды за три года. Об этом сообщил в среду замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"За три года реализации проектов, мы подсчитали вместе с регионами, 40 млн граждан Российской Федерации были вовлечены в работу по принятию решений, какими должны быть общественные пространства", - сказал Егоров на сессии "Муниципалитет как инфраструктура доверия".

По его словам, в 2019 году миллион человек сдали деньги для реализации решений по благоустройству общественных пространств. Егоров подчеркнул, что это говорит об уровне доверия к решениям, которые принимаются по развитию городской среды.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды по национальному проекту "Жилье и городская среда", к 2024 году должна вырасти до 30%. К этому же времени в 60% российских городов должна быть создана благоприятная среда.