В ДОМ.РФ предложили создать госпрограмму по благоустройству набережных в городах

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. России необходима отдельная государственная программа благоустройства набережных в городах. Такое мнение высказал в среду заместитель генерального директора ДОМ.РФ, генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"Мы, конечно, хотели бы видеть большее количество благоустроенных набережных, но это уже, мне кажется, может быть отдельной большой государственной программой… Думаю, на уровне правительства мы этот вопрос, наверное, можем в ближайшее время обсудить", - сказал Филиппов на сессии "Муниципалитет как инфраструктура доверия".

По его словам, когда пять лет назад ДОМ.РФ приступил к разработке проектов городского развития, выяснилось, что 67% российских городов - 752 из 1 117 - расположены на берегу водоемов, всего в стране 2 086 набережных различной степени оснащения. Их общая протяженность составляет 870 км - как от Москвы до Ульяновска. Однако за пять лет в России благоустроено только 10% от всех набережных - это 208 территорий, уточнил Филиппов.

Он добавил, что совместный соцопрос с ВЦИОМ, оценивающий удовлетворенность жителей состоянием городской среды, показал, что только 49% горожан считают набережные в своих городах комфортными, 56% горожан посещают набережные один раз в месяц и чаще. При этом большинство горожан считают, что набережная - одно из самых главных мест в городе, подчеркнул Филиппов.

"В течение пяти лет в 45 субъектах самостоятельно силами Фонда ДОМ.РФ, который учрежден ДОМ.РФ, мы начали финансировать проектирование этих набережных. Часть набережных начали уже реализовывать", - добавил он.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.