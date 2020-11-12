Число сделок с ипотекой на рынке новостроек Москвы удвоилось за год

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Число договоров долевого участия (ДДУ) на первичном рынке недвижимости Москвы с использованием кредитов в сентябре 2020 года увеличилось более чем вдвое в годовом выражении. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В сентябре 2020 года зарегистрировано 6 738 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитных средств. В годовом выражении данный показатель увеличился более чем вдвое (+107%) - в сентябре прошлого года оформлено 3 249 таких договоров в новостройках", - говорится в сообщении.

По отношению к августу число следок с привлечением ипотеки на рынке новостроек Москвы увеличилось полтора раза (тогда - 4,6 тыс. ДДУ).

В целом с января по сентябрь 2020 года на рынке новостроек Москвы зарегистрировано 32,5 тыс. договоров с привлечением кредитов, рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 4% (тогда - 31,2 тыс.). "При этом доля таких договоров в общем количестве зарегистрированных в столице ДДУ за этот период (70 646) составила 46%, тогда как по итогам девяти месяцев прошлого года (80 803) она была на уровне 39%", - добавляется в материалах.

Ранее Банк России отмечал существенный потенциал для роста ипотечного рынка, связанный со снижением ставок и повышением доступности ипотеки. Одним из целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" является снижение ипотечной ставки и увеличение объема выдачи ипотеки, в том числе на новостройки.