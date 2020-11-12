В Минстрое сообщили, что около 15 млн кв. м жилья станут аварийными до 2024 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Порядка 15 млн кв. м жилья будут признаны аварийными к концу 2024 года. К 2030 году их площадь увеличится до 30 млн кв. м, сообщил в четверг замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

"Мы прогнозируем, что до 2024 года порядка 15 млн кв. м будет признано аварийными. Поэтому проблема острая. <…> Если говорить до 2030 года, мы прогнозируем в два раза больше - 30 млн кв. м. Также если говорить о жилье с высокой степенью износа - это порядка 101 млн кв. м, это по данным Росстата за 2019 год", - сказал Егоров на селекторном совещании партии "Единая Россия".

При этом в нацпроект "Жилье и городская среда" включена программа расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Как сообщил Егоров, на 7 ноября благодаря нацпроекту из аварийного жилья площадью 1 млн 770 тыс. кв. м переселены 109 тыс. человек. Егоров добавил, что по плану до конца 2020 года нужно было расселить только 1,14 млн кв. м жилья.

Таким образом, 49 регионов уже выполнили целевой показатель 2020 года, большинство из них с большим запасом по времени, отметил замминистра.

В целом, согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", к концу 2024 года 530,9 тыс. человек должны быть переселены из 9,54 млн кв. м аварийного жилья. Кроме того, к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда.