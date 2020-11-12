В "Единой России" предложили распространить расселение из аварийного жилья на частные дома

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Законопроект о комплексном развитии территорий и адресных программах по сносу и реконструкции жилья можно было бы дополнить механизмом, позволяющим переселять граждан из аварийного жилого фонда в индивидуальные жилые дома (ИЖС), это поможет ускорить расселение в малых городах. Такое мнение высказал в четверг руководитель рабочей группы президиума генерального совета партии "Единая Россия" по защите прав дольщиков, депутат Госдумы РФ Александр Якубовский.

"Предлагаем внести изменения в законодательство РФ в части возможности предоставления переселяемым гражданам из аварийного жилого фонда индивидуальных жилых домов", - сказал Якубовский на селекторном совещании в режиме видеоконференции "Обсуждение мер по развитию программы переселения граждан из аварийного жилья".

По его словам, одновременно с развитием сегмента индивидуального жилья эта мера позволит ускорить расселение аварийных домов в малых городах и населенных пунктах, в которых нецелесообразно развивать сегмент многоквартирных домов, а также будет сдерживать в ряде случаев искусственную внутреннюю миграцию в сторону крупных городов и агломераций. "Наша обязанность перед людьми - максимально ускорить улучшение их жилищных условий, акцентируя внимание на двух направлениях - увеличивая финансирование, как бюджетное так и внебюджетное, и на это как раз направлен законопроект о реновации, подготовленный Советом Федерации, и упрощая саму процедуру, снижая избыточное регулирование", - сказал Якубовский.

Депутат добавил, что необходимо также внести изменения в законодательство РФ в части выделения категории ограниченно-работоспособных домов и введения понятия поддерживающего ремонта для таких домов, определить порядок его проведения. "Нужно снизить платежи в фонд капитального ремонта для ограниченно-работоспособных домов, не подлежащих комплексному капитальному ремонту", - сказал Якубовский.

О законопроекте

Законопроект о так называемой всероссийской реновации был внесен группой сенаторов и главой комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгением Москвичевым, он дает возможность проводить реконструкцию жилья во всех регионах РФ при согласии двух третей собственников или нанимателей квартир в многоквартирном доме. Регионы могут быть наделены полномочиями по определению порядка формирования и утверждения адресных программ, а также технических характеристик многоквартирных домов, которые могут быть включены в эти программы. Правительство, профильный комитет и комитеты-соисполнители ранее поддержали законопроект, при этом в ряде заключений было указано, что его реализация может потребовать дополнительных расходов бюджета. Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом по транспорту и строительству. Комитеты-соисполнители при этом высказали ряд замечаний. Жесткой критике документ подверг Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.