Эксперты предложили оценивать аварийность домов в России с помощью гаджетов

МОСКВА, 12 ноября. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Процессы оценки аварийного состояния жилья необходимо перевести в цифровой формат, цифровая трансформация должна коснуться всего жилищного фонда Российской Федерации. Такое мнение высказал в четверг первый заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин.

"В качестве пилотного проекта мы видим очень интересные возможности по оценке аварийного состояния домов. Мы хотели бы, чтобы специалисты, которые работают в домах и оценивают их состояние, используя новый свод правил, в режиме реального времени фиксировали бы с помощью гаджетов дефекты, чтобы это сразу попадало в централизованные ресурсы, и на базе этой объективной информации чтобы могли выноситься решения об аварийном состоянии дома", - сказал Рурин на селекторном совещании в режиме видеоконференции "Обсуждение мер по развитию программы переселения граждан из аварийного жилья" партии "Единая Россия".

Он напомнил, что цифровая трансформация входит в число национальных целей, которые сформулированы указом президента Владимира Путина. Рурин подчеркнул, что необходимо перевести в цифровой формат всю информацию по жилищному фонду. "Все это очень важно, своевременно, и мы подтверждаем свою готовность активно участвовать в этих процессах не только экспертно, но и руками, деньгами и нашими техническими возможностями", - добавил он.

Собственники жилья и другие заинтересованные лица должны иметь возможность получить заключение о состоянии дома и его конструктивных элементов в цифровом виде, считает руководитель рабочей группы президиума генерального совета партии "Единая Россия" по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский. "В первоочередном порядке необходимо перейти на реестровый принцип ведения электронных заключений об аварийном состоянии домов на базе вступившего в силу в 2020 году нового свода правил о порядке определения аварийного и ограниченно-работоспособного состояния многоквартирных домов", - сказал он на заседании.

Сегодня оценка технического состояния дома осуществляется на основании обследования специализированными организациями, пояснил ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. При этом, по его словам, акт выполненных работ содержит, в основном, только словесное описание технического состояния дома и не поддается перепроверке. "Инициатива позволит резко повысить прозрачность в работе оценщиков. Сегодня заказчиками таких работ, как правило, выступают муниципалитеты, и граждане нередко остаются недовольными тем, что их дом не признается аварийным по результатам оценки, теперь принять необъективное решение станет сложнее", - сказал собеседник агентства. В частности, эксперт отметил, что фото- или видеофиксация дефектов, например, трещин в стене, станет наглядным дополнением к заключению, в котором указывается, признается домом аварийным или нет. В случае, если эта информация будет размещена в электронной базе, ее всегда смогут верифицировать независимые оценщики.

Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", к концу 2024 года 530,9 тыс. человек должны быть переселены из 9,54 млн кв. м аварийного жилья. Кроме того, к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда.