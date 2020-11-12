Закон освободил обманутых дольщиков от налога при перепродаже проблемного жилья

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Принятый Госдумой закон, смягчающий налоговый режим при перепродаже жилья, купленного в новостройке, поможет восстановить справедливость по отношению к обманутым дольщикам. Теперь после завершения долгостроя они смогут сразу перепродать эту квартиру без уплаты налога, сообщил в четверг ТАСС депутат Госдумы, руководитель рабочей группы генсовета "Единой России" по защите прав дольщиков Александр Якубовский.

Госдума в среду приняла инициированный правительством РФ закон об изменениях в налоговой политике и администрировании. В том числе он упростит налоговый режим при продаже жилья, купленного по договору долевого участия (ДДУ). Так, минимальный срок владения жильем, после которого при его продаже доходы не облагаются налогом, теперь будет отсчитываться не с момента оформления собственности, а с момента покупки такой квартиры по договору долевого участия.

Обычно с начала строительства до введения дома в эксплуатацию проходит два-три года, однако в случае обманутых дольщиков этот срок может растягиваться. По словам Якубовского, в своей работе он сталкивается с тем, что многие проблемные объекты начали строиться 10-15 лет назад и до сих пор ждут своего завершения. При этом, по словам депутата, у многих обманутых дольщиков за это время поменялись жизненные обстоятельства: кто-то, так и не дождавшись квартиры, купил другую, кто-то взял ипотеку, у кого-то за это время выросли дети.

"Безусловно, было бы неправильно, чтобы сейчас, после огромного количества принятых законов о защите прав дольщиков, целой реформы, благодаря которой люди наконец-то начали получать компенсации, их дома начали достраиваться, чтобы при этом они, пытаясь продать свое жилье, закрыть свои ипотечные кредиты, наталкивались на уплату таких налогов - это неправильно", - сказал Якубовский.

Раньше участник долевого строительства, много лет не имевший возможности оформить право собственности на квартиру, даже после этого не мог продать объект без уплаты налогов, так как соответствующий срок только начинался с вступления в право собственности, пояснила ТАСС адвокат Наталья Тарасова.

"По сути, это ущемление прав дольщиков, которые и без этого часто оказываются в уязвимом положении. Данное изменение этот дискриминационный момент убирает, и дольщики смогут при необходимости продавать квартиры сразу после оформления права собственности без уплаты налогов (при условии достижения минимального предельного срока владения жилым помещением)", - отметила она.

Минимальный срок

Такой порог владения был снижен с 2020 года до трех лет, но для квартир, приобретенных после 2016 года, он составляет пять лет, сообщила ТАСС председатель совета директоров риелторской компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова.

"В среднем сейчас дом строится около 2-2,5 лет, таким образом, дольщикам, оплатившим ДДУ на единственное жилье в 2020 году, для освобождения от уплаты налога надо будет подождать около полугода после ввода дома. Иногда застройщик закладывает до трех-шести месяцев на процесс выдачи ключей, таким образом, может получиться и так, что квартиру без уплаты НДФЛ можно будет перепродать практически сразу после получения ключей", - сказала Доброхотова.

При этом, по ее мнению, закон не поможет инвесторам, которые покупают жилье на этапе строительства не для себя, а для дальнейшей перепродажи. Дело в том, что чаще всего они стараются выйти из проекта до завершения стройки, а кроме того, приобретаемые ими квартиры не являются единственным жильем. "Для них, если в собственности уже есть объекты, срок владения останется прежним - пять лет", - пояснила эксперт.

Согласно принятому закону, нововведение будет распространяться на доходы физических лиц, полученные начиная с налогового периода 2019 года.