Более 78 тыс. проектов благоустройства реализовали в России за четыре года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Более 78 тыс. общественных пространств были благоустроены в России за четыре год реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"За четыре года реализации проекта по формированию комфортной городской среды более 47 млн граждан смогли принять в нем участие. На начало ноября реализовано уже более 78 тыс. объектов благоустройства", - привела пресс-служба Хуснуллина его слова.

Для оценки динамики изменения городов был разработан индекс качества городской среды. По итогам 2019 года городская среда оказалось благоприятной у 27% городов. По федеральному проекту также было проведено уже четыре Всероссийских конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Начиная с четвертого конкурса, итоги которого подвели в сентябре 2020 года, количество победителей было увеличено с 80 до 160, а призовой фонд вырос с 5 млрд до 10 млрд рублей.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды по национальному проекту "Жилье и городская среда", к 2024 году должна вырасти до 30%. К этому же времени в 60% российских городов должна быть создана благоприятная среда.