Власти Ленобласти предложили упростить проектное финансирование для малых застройщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области разработал пакет законодательных инициатив, касающихся совершенствования механизма одобрения проектного финансирования строительства с помощью эскроу счетов. По их задумке изменения должны облегчить доступ к этой схеме малым застройщикам. Об этом сообщила пресс-служба правительства области в четверг.

"Комитет Госстройнадзора Ленинградской области разработал пакет законодательных инициатив, касающихся совершенствования механизма одобрения проектного финансирования строительства. Предложения направлены от имени администрации региона в Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению для подготовки к парламентским слушаниям", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаила Москвина, в ходе анализа ситуации власти выделили главную проблему в процессе перехода на эскроу: проектное финансирование доступно ограниченному кругу застройщиков, как правило, крупным, реализующим высокомаржинальные проекты. "Вероятно, такова была логика реформы, но мы на местах все же должны помогать средним и небольшим застройщикам", - приводятся его слова в сообщении.

Среди предложений - фиксировать процентную ставку по проектному финансированию без возможности увеличения. Также власти области просят Банк России предпринять меры по стимулированию уполномоченных банков к более полному раскрытию информации о комиссиях и иных платежах, взимаемых с застройщиков, а также исключить требования банков о предоставлении сторонних залогов, не связанных с реализацией проекта.

"Основным обеспечением по кредитному договору должен являться земельный участок, на котором осуществляется строительство объекта. Регион считает необходимым упрощение и унификацию банковских требований к составу и порядку предоставления документов, а также сокращение сроков их рассмотрения", - считает Москвин.

В Ленинградской области по старой схеме, без эскроу счетов, 68 застройщиков строят 223 многоквартирных домов общей площадью 3,1 млн м.кв., где заключено почти 32 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). По новой схеме работает 21 застройщик, строится 61 многоквартирный дом, общей площадью 1,7 млн м.кв., где заключено 6,6 тыс. ДДУ. То есть 30% от всего объема долевого строительства жилья в регионе возводится по защищенной схеме.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.