В Петербурге к 2023 году построят 14 доступных домов для молодежи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский центр доступного жилья планирует ввести в эксплуатацию 14 домов по программе "Молодежи - доступное жилье". Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко.

"В 2020 году Центр доступного жилья сдает три дома, в 2021 году - четыре, а в 2022 году - семь. В 2020 году в рамках программы (в рамках трех видов содействия молодым семьям в улучшении жилищных условий) новоселье отметили 670 семей. До конца года получат поддержку города еще 81 семья", - отметила представитель пресс-службы.

Она также добавила, что проект жилого комплекса, который будет реализован в Парголове в Выборгском районе Санкт-Петербурга в рамках указанной программы стал призером международного конкурса в области архитектуры и урбанистики "Евразийская премия" (Eurasian Prize). Номинация - "Комфортная жилая среда" (Сomfortable residential environment). В рамках XV юбилейного сезона конкурса проекты оценивали ведущие архитекторы и дизайнеры из нескольких десятков стран.

Как сообщалось в октябре этого года, Санкт-Петербургский центр доступного жилья получил бюджетные инвестиции в размере 488,9 млн рублей. Средства были внесены Комитетом имущественных отношений в уставный капитал организации. На эти деньги более 150 молодых семей получат от Центра беспроцентные займы на 10 лет для приобретения квартир, которые будут предоставлять в рамках городской программы "Молодежи - доступное жилье".

Всего за время действия программы "Молодежи - доступное жилье" - с 2001 года - оказано содействие почти 30 тыс. семьям петербуржцев.