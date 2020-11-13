Власти Забайкалья купят 251 квартиру для сирот в 2020 году

ЧИТА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края в 2020 году закупит 251 квартиру для детей-сирот на 327,3 млн рублей из средств единой дальневосточной субсидии, сообщила ТАСС пресс-служба правительства.

"В 2020 году для детей-сирот приобретено уже 198 квартир, всего планируется закупить 251 квартиру. Жилье приобретено в 22 районах края, в том числе в Чите, Нерчинске, Краснокаменске, Борзе, Дульдурге, Агинском", - уточнили в пресс-службе.

В 2019 году жилыми помещениями был обеспечен 341 человек. Для этих целей власти закупили квартиры на вторичном рынке в районах края. Кроме того, в Чите было построено 90 квартир.

Как ранее сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкалья, в целом в крае в очереди на жилье состоят более 8 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом более 6,5 тыс. из них уже старше 18 лет.

По поручению президента РФ Владимира Путина с 2018 года дальневосточным регионам из федерального бюджета выделяют средства на строительство социальных объектов в центрах экономического роста. До 2022 года субъектам выделят почти 100 млрд рублей. На эти деньги построят, отремонтируют и модернизируют больше 1 тыс. социальных объектов, в 47 объектах здравоохранения проведут ремонт, построят 24 больницы и 52 ФАПа, для 160 больниц на федеральные средства будет приобретено новое оборудование. Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых живет 80% населения региона - 6,6 млн человек.