Кабмин внес в Госдуму законопроект о едином госзаказчике в строительстве

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании единого государственного заказчика в сфере строительства. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

"Законопроектом предусмотрено создание единого заказчика в сфере строительства объектов капитального строительства, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что единый госзаказчик в сфере строительства может осуществлять также функцию застройщика объектов капитального строительства, которые находятся или будут находиться в собственности РФ. При этом законопроект не распространяется на создание объектов транспортной инфраструктуры, правоохранительной деятельности, обороны страны и безопасности государства, объекты использования атомной энергии госкорпорации "Росатом" и космической инфраструктуры "Роскосмоса". Также в задачи госзаказчика не включено обеспечение жильем военнослужащих.

Авторы законопроекта указывают, что создание единого госзаказчика в сфере строительства необходимо для повышения эффективности капитальных вложений из федерального бюджета.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление, по которому в Минстрой России передан ряд учреждений, выполняющих функции госзаказчика в строительстве. Среди них - дирекции по строительству и реконструкции, которые раньше находились в ведении Минспорта, Минобрнауки, Минкультуры и Минздрава. Как поясняли ТАСС в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, Минстрой объединит функции государственного заказчика по строительству объектов инфраструктуры, что позволит сократить сроки их возведения и предотвратит появление недостроев.

Минстрой РФ позже разработал законопроект о создании единого госзаказчика в форме публично-правовой компании. Согласно документу, единый госзаказчик будет заниматься архитектурно-строительным проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, сохранением объектов культурного наследия.