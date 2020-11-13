Минстрой изменит правила строительства больниц с учетом опыта пандемии

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Минстрой России изменит свод правил по проектированию больниц с учетом полученного во время пандемии коронавируса опыта. Изменения, в частности, позволят снизить риск внутрибольничной инфекции и повысить пожарную безопасность объекта, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

"Уверен, что опыт проектирования инфекционных больниц Московской области и госпиталей Минобороны 2020 года, реализованный в проекте изменения свода правил 158, позволит обеспечить необходимый ответ не только текущим условиям жизни и труда в условиях распространения COVID-19, но и любым новым вызовам подобных острых респираторных инфекций. Иными словами, если когда-нибудь мы столкнемся с аналогичными вызовами, строительная отрасль уже будет адаптирована для обеспечения потребностей населения и функционирования в сложных условиях", - приводятся в сообщении слова заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрия Волкова.

Подготовленные изменения в свод правил 158 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования" позволят снизить риск внутрибольничной инфекции, повысить пожарную безопасность объекта, подчеркнули в министерстве. Документ при этом не только снимет избыточные требования по количеству индивидуальных боксов при размещении инфекционных больных, но и позволит увеличить мощности медицинских организаций. Это стало возможным благодаря оптимизации расстояния между корпусами и сокращению расстояния от корпусов до красных линий, то есть зданий, расположенных за пределами территории больничного комплекса.

Кроме того, для зданий из быстровозводимых конструкций документ определяет минимальную ширину коридоров, которая может быть меньше относительно общего случая. В пресс-службе уточнили, что документ согласовало Минобороны России, сейчас он находится на экспертизе в техническом комитете "Строительство".

Помимо изменений в данный свод правил обновляются и другие документы, в том числе по системе вентиляции и кондиционирования воздуха. Так, комплексное обновление норм проектирования и строительства быстровозводимых объектов медицины позволяет сократить сроки строительства до 30-60 дней. При этом нормы по эффективной вентиляции помещений, зонированию больниц и отделений, организации системы санитарных пропускников для персонала при входе в "заразную" зону позволяют обеспечить безопасность врачей и пациентов, добавили в Минстрое.

Одной из целей нацпроекта "Жилье и городская среда" является внедрение новых и актуализация действующих нормативно-технических документов в строительстве для осуществления поэтапного отказа от устаревших технологий в проектировании и строительстве.