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Минфин предложил передать ДОМ.РФ свои полномочия оператора семейной ипотеки

В документе отмечается, что на ДОМ.РФ возложены функции по содействию проведению государственной жилищной политики и повышению доступности жилья

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов России предложило передать свои полномочия оператора ипотеки для семей с детьми госкомпании ДОМ.РФ, следует из проекта постановления правительства, опубликованного в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом предлагается внесение изменений в программу "Семейная ипотека" <…> в части передачи функций оператора указанной программы от Министерства финансов Российской Федерации акционерному обществу "ДОМ.РФ", - говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что на ДОМ.РФ как единый институт развития в жилищной сфере возложены функции по содействию проведению государственной жилищной политики, повышению доступности жилья и созданию комфортных условий для проживания россиян.

Учитывая значительный опыт ДОМ.РФ, Минфин видит целесообразной консолидацию функций по реализации программ государственной поддержки в РФ в рамках компетенции единого института развития, отмечается в пояснительной записке. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

ДОМ.РФ в настоящее время является оператором программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, программы погашения ипотеки многодетным семьям и дальневосточной ипотеки.

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года. Государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период.

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