Мнения около 60 млн россиян анализируются при подсчете индекса качества городской среды

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Мнения около 60 млн россиян, собранные через соцопросы, фокус-группы, а также открытые источники, включая посты и комментарии в соцсетях, хэштеги, геометки, анализируются при разработке индекса качества городской среды. Об этом сообщил в пятницу заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов на международном фестивале "Зодчество".

"При разработке индекса качества городской среды ДОМ.РФ анализируются мнения почти 60 млн человек - более половины от всего городского населения страны. При этом, взаимодействие с населением организуется как через прямой контакт - различные фокус-группы и соцопросы, так и через заочный - с помощью анализа больших данных", - отметил Финогенов.

По его мнению, граждан нужно привлекать на начальных стадиях реализации проектов: приглашать на мозговые штурмы, дать возможность влиять на градостроительные решения. Финогенов отметил, что это также позволит людям лучше понимать принципы организации городских пространств, городского планирования и экономики. "Как известно, человек может быть доволен только той городской средой, к формированию которой он приложил руку сам", - добавил он.

При этом, по его мнению, повышение качества городской среды в регионах позволит снизить миграцию активного населения в столицу и другие крупные города. "Чем больше люди удовлетворены жизнью в своем городе, чем больше хотят жить именно здесь, хотят, чтобы здесь жили их дети, тем больше жилья приобретается в таких городах", - считает Финогенов.

Увеличение доли граждан, участвующих в вопросах развития городской среды, является одним из ключевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда".

Об индексе качества городской среды

Индекс качества городской среды не является рейтингом, его используют органы власти для градации приоритетности шагов по улучшению качества жизни населения.

Под комфортной городской средой понимается не только благоустройство, но и доступность спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасность дорожного движения, развитость сферы услуг, состояние жилищного фонда, обеспеченность коммунальной инфраструктурой и множество других компонентов.