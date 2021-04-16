Дубль Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

ТАСС, 16 апреля. "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу над "Нью-Джерси" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Рейнджерс" отличились Джейкоб Труба (1-я минута), Райан Линдгрен (7), Артемий Панарин (13, 33).
Панарин также отметился голевой передачей, на данный момент в активе 29-летнего россиянина 46 очков (15 голов + 31 передача) за 32 матча. Его одноклубники Виталий Кравцов и Павел Бучневич, а также хоккеист "Нью-Джерси" Михаил Мальцев не сумели отличиться. Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 16 бросков и провел второй подряд матч "на ноль".
"Рейнджерс" занимают пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 48 очков в 43 матчах, "Нью-Джерси" с 34 очками после 42 игр расположился на седьмой строчке. Следующий матч команды проведут 17 апреля в Нью-Йорке.