Дубль Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

Панарин также отметился голевой передачей, на данный момент в активе 29-летнего россиянина 46 очков (15 голов + 31 передача) за 32 матча. Его одноклубники Виталий Кравцов и Павел Бучневич, а также хоккеист "Нью-Джерси" Михаил Мальцев не сумели отличиться. Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 16 бросков и провел второй подряд матч "на ноль".