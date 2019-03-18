Матвиенко: инфраструктуру по раздельному сбору мусора необходимо создать как можно скорее

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает за скорейшее создание инфраструктуры для раздельного сбора мусора, граждане, по ее словам, уже давно готовы к этой реформе.

"Отмечу, что сами граждане настроены очень ответственно. По данным опросов, уже половина россиян готова обеспечивать раздельный сбор мусора, но зачастую у них просто нет такой возможности, потому что инфраструктура не создана. И у нас продолжают весь мусор по старинке отправлять в общий контейнер", - сказала Матвиенко на встрече сенаторов, которая проходит в формате открытого диалога с участием министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина и посвящена национальному проекту "Экология".

Спикер Совфеда сообщила, что есть отдельные примеры организации раздельного сбора отходов, "но они, скорее, показательные, а не системные". "В Республике Мордовия, в Новокузнецке, в Перми, готовится внедрять его и Московская область. Но пока это все-таки, скорее, исключения из правил. Здесь не надо кивать на граждан, они готовы, надо создать инфраструктуру", - подчеркнула Матвиенко.

Она привела в пример опыт Санкт-Петербурга, когда граждане распределяли мусор по разным контейнерам, а потом приезжала машина и сваливала все отходы в один контейнер.

Сенатор также обратила внимание, что в настоящее время не хватает современных комплексов и станций утилизации мусора. "Не выстроена работа компаний-операторов с управляющими компаниями и собственниками жилья. Ситуация, безусловно, должна измениться по итогам мусорной реформы, как ее называют", - сказала председатель верхней палаты парламента.