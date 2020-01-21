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Новая система обращения с ТКО

В Минприроды заявили, что годовые показатели реформы по обращению с ТКО будут достигнуты

Планируется, что к концу года утилизация бытовых отходов вырастет до 16,2%, а сортировка до 27%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минприроды России ожидает исполнения плановых показателей 2020 года в реформе отрасли по обращению с отходами, сообщил во вторник замглавы ведомства Константин Румянцев в Совете Федерации.

"Показатели разбиты по годам. Те значения, которые предусмотрены на 2019 год, достигнуты. Значения, которые предусмотрены на 2020 год, то, что мы можем более или менее предвидеть, ожидаем их достижения тоже в полном объеме", - сказал он.

Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": к концу 2019 года доля отходов, направленных на переработку, выросла с 3% до 7%, а на сортировку, в ходе которой из мусора извлекается вторсырье, с 7% до 12%. К концу 2020 года утилизация бытовых отходов должна вырасти с 7% до 16,2%, а сортировка - с 12% до 27%.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

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РоссияНовая система обращения с ТКО
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Новая система обращения с ТКО
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