Выставка работ фотографов ТАСС о пандемии коронавируса открылась в Москве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Фотовыставка "Работа в "красных зонах". Профессиональный вызов" открылась сегодня перед главным офисом агентства в Москве. Она знакомит с работами фотокорреспондентов ТАСС, которые трудились на передовой в разгар эпидемии коронавируса и запечатлели самые сложные, героические и порой трагические моменты борьбы с болезнью.

В экспозицию вошли 20 снимков из разных городов страны. Они рассказывают об ежедневном подвиге медицинских работников, спасающих жизни людей, заболевших COVID-19, и показывают, как живет Россия в новых "пандемийных" реалиях.

Фотографы ТАСС одними из первых среди коллег начали работать в "красных зонах" больниц. В точно такой же медицинской экипировке, как и персонал, они по 8-12 часов отрабатывали полную смену. Кадры, вошедшие в экспозицию, позволяют увидеть изнутри работу инфекционных отделений, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. В их числе – медцентр "Новомосковский" в Коммунарке, Центр инфекционных болезней НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ, ГКБ имени Н. И. Пирогова, ГКБ имени В. В. Виноградова, Республиканская клиническая больница в Казани и другие. Снимки с передовой Валерия Шарифулина, Сергея Бобылева, Сергея Карпухина, Артема Геодакяна, Егора Алеева раскрывают масштаб и трагичность вызова, с которым столкнулись Россия и мир.

Экспозиция приурочена к проведению международного фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID, который стартовал в октябре. Он призван отметить нелегкий труд фотожурналистов во время эпидемии. Победители фотоконкурса будут объявлены 11 марта 2021 года, в годовщину объявления пандемии коронавируса Всемирной организацией здравоохранения.