Замглавреда ТАСС выступила на форуме "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество"

Москва, 23 ноября. Заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова выступила спикером на онлайн-секции "Как рассказать о волонтерских программах на широкую аудиторию?". Мероприятие прошло в рамках IX московского международного форума "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество". Его участники обсуждали актуальные инструменты вовлечения компаний и их сотрудников в социальные программы, а также текущее состояние и потенциал благотворительных практик для бизнеса в России.

Дарья Пенчилова рассказала о современных подходах и форматах освещения волонтерских инициатив на примере трех спецпроектов ТАСС. В частности, аудитории был представлен недавний совместный проект агентства и Фонда "Друзья" "Как причинить максимум добра?". В нем проанализировано состояние современной российской благотворительности и перспективные в этом измерении "зоны роста". Кроме того, заместитель главреда ТАСС подробно рассказала о специфике и идее спецпроекта к десятилетию поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", а также о спецпроекте "Немалой кровью": он посвящен донорству, в нем даются ответы на основные вопросы по теме и развеяны наиболее популярные мифы.

"Говорить о волонтерстве – это важная часть редакционной политики ТАСС. Наверное, в текущем году особенно важная. Уверена, если предпринимать системные шаги в этом направлении, это будет способствовать формированию гармоничной среды для всех. Функция медиа заключается в том, чтобы помочь человеку захотеть в этом разобраться и объяснить, что добровольчество не страшно. Мы убеждены, что проекты, от которых внутри появляется чувство, что делаешь что-то важное и правильное, очень мотивируют команду. Например, многие подобные спецпроекты в нашем агентстве возникают благодаря личной инициативе сотрудников, которые сами принимают участие в волонтерских и благотворительных акциях – сдают кровь, ищут людей, помогают фондам", – прокомментировала заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова.

В специальной секции также приняли участие представители российского медиабизнеса – топ-менеджеры ИД "Комсомольская правда", ИД "Аргументы и факты", НТВ, Tele2, "ОМК", "Норникель" и других компаний. Они поделились своим опытом продвижения темы корпоративного добровольчества в текущих условиях.

Московский международный форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество" – крупнейшая в стране дискуссионная платформа по теме добровольчества. Мероприятие прошло в девятый раз, его целью в 2020 году является анализ опыта корпоративного волонтерства в России и за рубежом, а также определение его роли в условиях пандемии. В форуме традиционно принимают участие представители отечественных и международных компаний, расположенных в Центральном федеральном округе: журналисты, руководители профильных государственных учреждений и представители экспертного сообщества. Организатором форума выступают Ассоциация менеджеров и Национальный совет по корпоративному волонтерству.