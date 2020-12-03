Команды сайта tass.ru и портала "Это Кавказ" – победители конкурса "Золотой Гонг – 2020"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Команды сайта tass.ru и портала "Это Кавказ" стали победителями Всероссийского конкурса журналистов "Золотой Гонг – 2020". Торжественная церемония награждения лауреатов прошла сегодня в онлайн-формате на площадке "Российской газеты" в Москве.

В номинации "Результативность публикации" высшей наградой конкурса – статуэткой Ириды, богини радуги и вестницы богов – отмечена публикация сайта tass.ru "Одних детей мы готовы видеть, а других – прогнать": почему инклюзия – это не про пандусы".

Материал рассказывает о разгоревшейся накануне 1 сентября в соцсети Facebook дискуссии из-за поста директора детского хосписа "Дом с маяком" Лиды Мониава – она не смогла устроить в школу тяжелобольного ребенка. Большинство комментировавших высказались против совместного обучения здоровых учеников и инвалидов. После привлечения общественного внимания к сложившейся ситуации проблему удалось решить. Журналисты редакции сайта tass.ru – Карина Салтыкова и Габриэла Чалабова – поговорили со специалистами в области инклюзивного образования об актуальных школьных проблемах и о том, почему нежелание учителей и родителей видеть в классах детей с инвалидностью – тревожный сигнал.

По словам руководителя редакции сайта tass.ru Маргариты Головиной, "каждая награда – это победа команды". "За любой публикацией на сайте стоят люди, которые приложили максимум усилий, чтобы сделать ее качественной и интересной. Бесконечно приятно, когда твои усилия замечают и отмечают. У нас амбициозные планы на 2021 год, надеемся, что сможем доказать многое себе и удивить нашу аудиторию!" – сказала она.

В номинации "Лучший материал года о социальных проблемах" победила серия публикаций информационно-познавательного портала ТАСС "Это Кавказ". "На конкурс редакция подала сразу три работы: "Салам алейкум. Надо спасать этот город", "Врачи на удаленке" и "Чечня обнуленная", – рассказывает руководитель портала "Это Кавказ" Алла Исаева. – Еще раз прочитала все три материала и опять слезы градом – и от удручающей ситуации на местах, и от доброты людей. Теперь уже все знают, что кавказские регионы дольше всех не верили в ковид, шутили про масонов и мировой заговор, дольше всех сохраняли привычный сверхобщительный образ жизни, в итоге массовее и стремительнее всех разболелись. Наши журналисты одни из первых это обнаружили и подняли шум в медиа. И действительно, что уж стесняться, лучше, пронзительнее всех об этом говорили. Такие истории, которые они делали, невозможны "по заданию редакции" – только от сердца, от личной боли и соучастия. На мой взгляд, пандемия спровоцировала и качественный рывок в профессиональном мастерстве и авторов, и фотографов, и редакторов – все проявили себя большими мастерами, оказались находчивыми, изобретательными, оперативными и одновременно чуткими и деликатными. И вместе со своими героями жили одним девизом: не важно, кто виноват, главное – что делать".

Всероссийский конкурс "Золотой Гонг" проводится Альянсом руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) с 1994 года при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ. Победители определялись по 13 основным и пяти специальным номинациям, учрежденным в 2020 году: АРС-ПРЕСС, "Почтой России", Департаментом информации и печати Министерства иностранных дел РФ, Посольством Беларуси в России и "Российской газетой".

За годы своего существования конкурс стал смотром профессионального мастерства журналистов печатных и электронных СМИ, редакций, корпоративных изданий и издательских домов. Его цель – выявление и поощрение наиболее активных и талантливых журналистов, редакторов и медиаменеджеров; популяризация новых и поддержка традиционных жанров в журналистике; продвижение новых форм организационной и творческой деятельности редакционных коллективов.

Партнеры конкурса – "Российская газета" и "Почта России".