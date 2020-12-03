Корреспонденты ТАСС стали победителями конкурса "Золотой Гонг - 2020"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Корреспонденты редакции регионов ТАСС Анна Устинова из Владимирской области и Полина Болдырева из Новосибирска стали победителями Всероссийского конкурса журналистов "Золотой Гонг - 2020". Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в четверг в онлайн-формате.

Победителем в спецноминации АО "Почты России" за вклад в работу по оптимизации взаимодействия "Почты России" и региональных издателей стала Анна Устинова за текст "Посылка судьбы" о династии из Мурома, чей общий стаж работы в отделениях связи и почтамте превышает 70 лет.

Полина Болдырева из регионального информационного центра ТАСС-Сибирь победила в специальной номинации Альянса руководителей региональных СМИ России "Узнаем Россию вместе!" с материалом "Благодатное место" о древнейшем поселке Новосибирской области Чингис.

Также победителями стали команды сайта tass.ru и портала "Это Кавказ".

Всероссийский конкурс "Золотой Гонг" проводится Альянсом руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) с 1994 года при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ. Победители определялись по 13 основным и пяти специальным номинациям, учрежденным в 2020 году АРС-ПРЕСС, "Почтой России", Департаментом информации и печати Министерства иностранных дел РФ, Посольством Белоруссии в России и "Российской газетой".