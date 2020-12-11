Журналист ТАСС стала экспертом программы Московской биеннале современного искусства

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Собственный корреспондент редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС Наталия Крючкова, курирующая в агентстве темы музеев и современного искусства, приняла участие в мероприятиях образовательной программы Московской биеннале современного искусства. Накануне стартовал четвертый сезон проекта – в этом году в него вошли онлайн-лекции ведущих искусствоведов страны, в числе которых генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор Музея Москвы Анна Трапкова и другие. Всего запланировано десять эфиров, в нескольких из них Наталия Крючкова выступила в качестве эксперта.

Новый сезон программы объединен общей темой "Зачем идти в музей? Что там можно увидеть?" и направлен на привлечение внимания молодых людей в возрасте 15-24 лет к теме искусства. Лекции традиционно построены по принципу диалога: сначала гость рассказывает о выбранной теме, а затем отвечает на вопросы. "Но в этом сезоне из-за пандемии беседы записываются на видео, и вопросы спикерам задают эксперты и журналисты. Очень приятно, что в качестве одного из участников выбрали меня как журналиста, пишущего о выставках и музеях. Мы давно сотрудничаем и дружим с Московской биеннале, и ТАСС всегда активно освещает события в ее рамках. Мне повезло принять участие в съемках уже двух лекций", – рассказала Крючкова.

В частности, она уже поучаствовала в записи эфиров с Зельфирой Трегуловой, которая рассказала о новом музейном тренде – выставках-блокбастерах, а также с историком искусства Андреем Сарабьяновым: его лекция посвящена выставке "Авангард. На телеге в ХХI век" – уникальному собранию русского авангарда, потерявшемуся в Сибири на 100 лет и представленному сегодня в Екатеринбурге. Увлекательную историю о судьбе этой коллекции – меньше чем за сутки она собрала свыше 240 тысяч просмотров – можно посмотреть уже сейчас в соцсети " ВКонтакте ".

Кроме того, в ближайшее время пройдут съемки еще двух лекций с участием Крючковой – она расскажет об основной экспозиции Пушкинского музея.

"Вместе со мной были журналисты из других изданий, и это тот случай, когда хотелось остановить время, потому что разговор был очень интересным. Надеюсь, что он покажется увлекательным и тем, кто будет смотреть запись. Конечно, очень хочется, чтобы он увлек именно подростков и молодежь. Очень интересно посмотреть потом, какой отклик он вызвал у ребят. Думаю, после всех лекций им еще больше захочется прийти в музеи и на выставки, когда это станет возможно", – прокомментировала Крючкова.