ТАСС стал лауреатом международной премии Eventiada IPRA GWA

Москва, 15 декабря. ТАСС вошел в число победителей международной премии в сфере коммуникаций Eventiada IPRA GWA. Ежегодно ее получают лучшие проекты, реализованные глобальными брендами и ведущими локальными корпорациями и организациями в регионах Восточной Европы, СНГ и Средней Азии. Церемония награждения победителей состоялась сегодня вечером в Сколково, прямая трансляция велась на сайте премии.

В номинации "Лучший культурный проект" победил фестиваль "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств", который прошел в сентябре этого года в Казани. Проект, организованный ТАСС в рамках контракта с Минэкономразвития РФ, познакомил жителей страны с жизнью и достопримечательностями регионов Северо-Кавказского федерального округа и собрал все значимые творческие коллективы СКФО и Татарстана. Команда управления специальных проектов департамента продаж ТАСС работала над подготовкой всех этапов фестиваля – от разработки концепции и фирменного стиля до реализации масштабной рекламно-информационной кампании.

"Этот уникальный фестиваль дает возможность познакомиться с многогранной культурой народов Северного Кавказа жителям других регионов, объединяет людей на почве самых добрых и искренних эмоций, – отметил руководитель управления специальных проектов департамента продаж ТАСС Эльдар Соколов. – В этом году ТАСС провел это ярчайшее событие с атмосферой настоящего праздника в Казани, и это наш подобный третий опыт – в предыдущие годы фестиваль проходил в Москве и Санкт-Петербурге. Десятки коллективов исполняли танцевальные и вокальные номера на основной сцене, а на территории фестиваля гости могли знакомиться с кавказскими ремеслами и кухней. Фестиваль посетили тысячи гостей, и особенно трудно в этом году было организовать все таким образом, чтобы соблюсти нормы безопасности. Но нам это удалось, за что я выражаю безмерную благодарность команде проекта. И мы очень гордимся высокой оценкой не только участников и гостей фестиваля, но и профессионального сообщества".

В этом году на конкурс Eventiada IPRA GWA поступили заявки из 14 стран: Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Польши, России, Румынии, Сербии, Таджикистана, Турции, Украины и Хорватии. В число его участников вошли международные и национальные корпорации, глобальные и региональные общественные организации, государственные органы, ведущие коммуникационные агентства и креативная молодежь.

Международная премия Eventiada IPRA GWA является крупнейшей коммуникационной наградой в Восточной Европе, СНГ и Средней Азии. Организаторы премии, которая вручается с 2011 года, – коммуникационная группа "Орта" и Международная ассоциация по связям с общественностью IPRA. С 2020 года Eventiada IPRA GWA стала частью программы IPRA по поддержке целей устойчивого развития ООН.