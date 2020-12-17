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Елена Ногина и Константин Антипов награждены орденом святителя Макария III степени

Руководители Российской книжной палаты-филиала ТАСС удостоены награды за вклад в укрепление духовно-нравственных традиций в обществе и содействие развитию книжной культуры
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Описание
© Сергей Ефремов/Издательский совет РПЦ
© Сергей Ефремов/Издательский совет РПЦ
© Сергей Ефремов/Издательский совет РПЦ

ТАСС, 17 декабря. Митрополит Калужский и Боровский Климент вручил ордена Русской Православной Церкви святителя Макария, митрополита Московского, III степени директору Российской книжной палаты – филиала ТАСС Елене Ногиной и заместителю директора РКП по развитию Константину Антипову. Торжественная церемония состоялась вчера в Издательском Совете Русской Православной Церкви.

Указами Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 05 мая 2020 года и 29 мая 2020 года руководители РКП удостоены наград за вклад в дело укрепления духовно-нравственных традиций в обществе, содействие развитию книжной культуры.

"На протяжении всей своей истории, более 100 лет, Российская книжная палата является центром государственной библиографии. Переоценить ее значение для сферы книгоиздания ни в эпоху Гутенберга, ни в период цифровой трансформации отрасли невозможно. На современном переломном этапе технологического развития книгоиздания РКП стала центром информационной инфраструктуры книгоиздания и книгораспространения, центром методического и научного осмысления происходящих в отрасли перемен. Технологии Книжной палаты гарантируют сохранение всего богатства печатного и цифрового книжного наследия страны для будущих поколений", - прокомментировала награду Ногина.

Орден святителя Макария, митрополита Московского, учрежден определением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода 17 июня 2001 года в ознаменование 2000-летия Рождества Христова. Святитель Московский Макарий известен как выдающийся церковный просветитель, положивший много трудов для составления житий и канонизации русских святых. Орденом награждаются церковные и светские лица за значительный личный научный и организационный вклад в развитие церковной науки и духовного просвещения.

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