Итоги года на рынке деловых мероприятий обсудят в ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Управление конференций ТАСС проведет экспертную дискуссию "Конференции. Перезагрузка. Итоги 2020" на площадке агентства 25 декабря. Событие продолжит серию онлайн-мероприятий, посвященную анализу ситуации в индустрии деловых событий.

Представители профессионального сообщества не только поделятся своим опытом работы в условиях ограничений, но и обсудят главные тренды уходящего года.

2020 год внес серьезные коррективы в работу ивент-индустрии: произошли изменения на глобальной карте деловых событий, были отменены крупнейшие ежегодные форумы, заказчики мероприятий были вынуждены оптимизировать бюджеты.

Весной этого года профессиональному сообществу необходимо было выстроить новую систему координат, определить ориентиры, обменяться мнениями и прогнозами. Поэтому, выходя в онлайн, команда Управления конференций ТАСС решила начать именно с обсуждения профильной темы.

"Первое мероприятие этой серии – оно прошло в конце марта – стало для нас некой пробой пера в новом режиме. В тот момент обсуждение перспектив существования индустрии деловых ивентов в режиме "новой реальности" только начиналось. Кто-то из наших спикеров успел пройти боевое крещение и был готов поделиться своим опытом, а кому-то только предстояло перейти на новые рельсы. Были и оптимисты, и скептики, но тот разговор был необходим сообществу", — поделилась мнением руководитель Управления конференций ТАСС Лариса Белоусова.

Сегодня, когда в условиях турбулентности и неопределенности рынок сумел открыть новые возможности для дальнейшего роста и трансформации, особенно интересно, подводя итоги года, сравнить весенние прогнозы с реальностью, и попробовать сформулировать новые.

В чем состоит ценность новых форматов деловых мероприятий и за какими будущее? Вернется ли отрасль к прежним формам? Каковы прогнозы развития рынка на 2021 год? Что сегодня определяет успех мероприятия: контент, спикеры, формат, маркетинг, реклама? Эти вопросы станут ключевыми для дискуссии.

Участие в обсуждении примут те, кто готов делиться своим опытом трансформации по-настоящему больших событий: спикеры первой дискуссии — генеральный директор АНО "Сколково Форум" Екатерина Иноземцева, заместитель директора, программный директор фонда "Росконгресс" Армен Хачатрян, а также программный директор ИННОПРОМ Антон Атрашкин, основатель платформы "ММСО.Онлайн", директор АНО "Дирекция Московского международного Салона образования" Максим Казарновский.

Подробная информация о событии доступна на сайте "ТАСС Конференции".

Управление конференций ТАСС с 2016 года выступает организатором бизнес-мероприятий, собирая ключевых экспертов, лидеров мнений, первых лиц государства и бизнеса, деятелей науки и культуры для обсуждения тем, актуальных для России и мира.

В арсенале команды 40 различных форматов мероприятий. Более 450 сессий, каждая из которых является полноценным событием, проведено за 5 лет работы на рынке.