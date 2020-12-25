Лучшие кадры ТАСС уходящего года представлены на выставке в Москве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Борьба с пандемией, празднование 9 мая, запуск космического корабля "Союз МС-17", фестиваль воздухоплавания в Крыму и лето в деревне – фотожурналисты ТАСС рассказывают о самых запоминающихся событиях уходящего года. Перед главным офисом агентства в Москве сегодня открылась фотовыставка "Лучшие кадры ТАСС 2020 года".

Экспозицию, в которую вошли 20 работ, открывает снимок Валерия Шарифулина с праздничным салютом в Москве в честь 75-летия Победы. Еще один яркий кадр, посвященной этой юбилейной дате, позволяет взглянуть на столицу с необычного ракурса. Станислав Красильников снял с борта военного вертолета генеральную репетицию воздушного парада в тот момент, когда Ми-8 пролетали над Кремлем.

Целая серия кадров посвящена подвигу медицинских работников, спасающих жизни людей, заболевших коронавирусом. Героями снимков стали также специалисты других профессий, которые помогают противостоять распространению инфекции. Фотографы ТАСС одними из первых среди коллег начали работать в "красных зонах" больниц, показывая стране и миру, что происходит в инфекционных отделениях. В своих снимках они отразили новую реальность, в которой живет Россия с приходом пандемии.

О космических успехах страны рассказывает фотография Александра Рюмина, который запечатлел посадку спускаемого аппарата корабля "Союз МС-13" в Казахстане, и снимок, сделанный с борта МКС космонавтом Иваном Вагнером: он снял запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" с космодрома Байконур.

Посетители выставки также увидят кадры, рассказывающие о самых ярких событиях спортивной и культурной жизни России в уходящем году.