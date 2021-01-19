Стартовал отбор фотографий для шорт-листа конкурса News Photo Awards. Overcoming COVID

ТАСС, 19 января. Начинается первый этап голосования за снимки, присланные на фотоконкурс News Photo Awards. Overcoming COVID, который проводит информационное агентство ТАСС.

"Сейчас в работе жюри конкурса начинается один из важнейших этапов – знакомство с фотографиями и формирование шорт-листа, а в дальнейшем – и определение победителей. Нам прислали много сильных работ, и думаю, что выбор будет непростым. Я убежден, что высокий профессионализм, богатый опыт и максимальная беспристрастность членов жюри станут той опорой, которая позволит сделать правильный выбор", — отметил руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор.

Все работы, которые предстоит отобрать и оценить членам жюри, представлены анонимно: указаны только название фотографии и ее краткое описание. Это позволит сделать голосование максимально беспристрастным.

В состав жюри конкурса входят фотожурналисты, представляющие ведущие мировые СМИ — Associated Press, Reuters, AFP, Kyodo News, ТАСС, ANSA, PA Media, NOOR, Yonhap, Anadolu и Xinhua.

Второй этап голосования, во время которого членам жюри предстоит выбрать победителей конкурса News Photo Awards. Overcoming COVID, а также обладателя Гран-при, будет проходить с 8 по 12 февраля. Имена победителей назовут 11 марта — в первую годовщину объявления пандемии коронавируса Всемирной организацией здравоохранения.

Всего на конкурс было подано около 4 тысяч работ. География участников охватывает более 80 стран мира, а лидерами по количеству поданных заявок стали Китай, Индия, Малайзия, Россия, Италия, Турция и США.