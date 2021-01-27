Руководитель пресс-центра ТАСС дал мастер-класс на Евразийском Ивент форуме EFEA

Москва, 28 января. Мастер-класс руководителя пресс-центра ТАСС Николая Яковлева на тему "Как организовать пресс-центр на деловом мероприятии: коллаборации – онлайн и офлайн форматов" стал первым мероприятием на открывшемся 27 января в Санкт-Петербурге X Евразийском Ивент Форуме EFEA.

Николай Яковлев поделился опытом дистанционной работы пресс-центров агентства во время пандемии, а также рассказал об организации выездных мероприятий на крупнейших деловых площадках страны. Гибридный формат проведения таких мероприятий был опробован на Первом Евразийском конгрессе. Всего на площадках ТАСС в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске в прошлом году прошло более 1,5 тыс. пресс-мероприятий и конференций.

В беседе с участниками марафона event-терапии – именно так была озаглавлена серия мероприятий первого дня работы форума – он отметил, что цифровая эпоха предоставила широкий набор и вариативность форматов, применяемых как в работе со СМИ, так и ивент-индустрией. "Сегодня мы наблюдаем, как на смену пресс-центрам пришли компактные студии. Однако принципиально изменившиеся формы работы не поменяли ее сути: для прессы интересны лидеры общественного мнения. Это обстоятельство необходимо учитывать при создании деловой программы любого мероприятия", – резюмировал он.

Евразийский Ивент Форум ежегодно собирает специалистов, занимающихся организацией мероприятий – выставок, форумов, конференций, делового и инсентив-туризма, для обсуждения дальнейшего развития и выработки стратегии отрасли в постоянно меняющемся современном мире.

Ключевая тема EFEA 2021 – "Объединение как стратегия в условиях неопределенности".

ТАСС является информационным партнером мероприятия.