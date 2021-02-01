Архивные и современные кадры ТАСС украсили офис агентства к 95-летию его фотослужбы

ТАСС, 1 февраля. К 95-летию Фотохроники ТАСС в штаб-квартире агентства открылась выставка, в которую вошли работы разных поколений тассовских фотокорреспондентов. Уже почти целое столетие крупнейшая российская фотослужба держит в фокусе жизнь всего мира, многие из ее снимков стали классикой советской и мировой фотожурналистики.

В витринах офиса на Тверском бульваре разместились работы, объединенные в серию "Мир глазами фотографов ТАСС". Уникальные кадры рассказывают о ключевых событиях в России и за рубежом, включая крупнейшие проекты начала ХХ века – индустриализацию и электрификацию страны. В экспозицию вошли и самые известные фронтовые снимки ТАСС, без которых невозможно представить историю Великой Отечественной войны. В их числе знаменитая работа Евгения Халдея "Знамя Победы над Рейхстагом".

В фотографиях, представленных на выставке, также нашли отражение важнейшие события послевоенной эпохи: покорение космоса, строительство БАМа и другие всесоюзные стройки, Олимпиада в Москве. Фоторепортеры ТАСС в числе первых показали стране и миру моменты переломного времени: рассказывали о событиях перестройки, освещали ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС, работали практически во всех горячих точках. Они создали целые галереи портретов первых космонавтов страны, советских лидеров, героев труда, звезд культуры и спорта.

Современные работы фотожурналистов агентства вошли в экспозицию "Россия в фокусе ТАСС", которая разместилась в фойе штаб-квартиры агентства. Снимки рассказывают о главных событиях политической, спортивной и культурной жизни страны, экономических и научно-технических достижениях наших дней и позволяют составить целостное представление о том, чем живет Россия сегодня.