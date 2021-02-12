ТАСС стал лауреатом конкурса "Золотой сайт и Золотое приложение"

Москва, 12 февраля. Подкаст "Семейный подряд" и спецпроект "Круги Данте" информационного агентства ТАСС стали лауреатами престижного профессионального конкурса "Золотой сайт и Золотое приложение". Церемония награждения победителей прошла сегодня в Omega Rooftop в Москве.

В номинации "Лучший подкаст в мобильном приложении" бронзу конкурса получил подкаст агентства "Семейный подряд", который рассказывает о том, как бизнес меняет человека. Подкаст ведут Юлия Ермилова – руководитель направления "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" редакции партнерских проектов ТАСС, и Сергей Ермилов – ее отец, предприниматель с 30-летним стажем. Они приглашают бизнесменов и спрашивают их, как запустить свое дело, выжить и преуспеть.

"В прошлом году мы в ТАСС только-только запустили подкасты. Это было новое необкатанное направление, а также новые компетенции, которым учились буквально на ходу. Еще и случившаяся пандемия, когда мы работали офлайн до последнего, но были вынуждены часть записей из-за ограничений перевести полностью в Zoom. На протяжении года со старта проекта мы получали много откликов от предпринимательского сообщества. И это только убедило в правильности того, что мы делаем – что этот формат действительно сегодня нужен, полезен и интересен миру. А приятный бонус в виде награды как вишенка на торте", – рассказала Ермилова.

"Совсем не ожидали, что войдем в число победителей, потому награда приятна вдвойне! – отметила руководитель отдела аудиоконтента редакции сайта tass.ru Маргарита Девяткина. – Спасибо моей команде, особенно – Юле Ермиловой и ее папе, которые стали ведущими подкаста. Я рада, что когда-то мы отказались от идеи работы с ведущими "со стороны" и привлекли сотрудников ТАСС. Нам удалось сделать по-настоящему интересный подкаст, который тепло встретила аудитория".

Спецпроект ТАСС "Круги Данте" – первый мультимедийный русскоязычный гид по мирам "Божественной комедии" – завоевал третье место в номинации "Лучший одностраничный сайт/лэндинг". Эта работа была создана в 2020 году и приурочена к 755-летию Данте Алигьери.

"Круги Данте", пожалуй, один из первых масштабных проектов нашей команды, полностью собранный на удаленке, – рассказала руководитель отдела специальных проектов редакции сайта tass.ru Кристина Недкова. – В нем мы постарались отойти от привычного для пользователя изображения ада и показать все ключевые локации "Божественной комедии", связав их с людьми, повлиявшими на жизнь и мироощущение поэта. Концепцию разрабатывали наши авторы Ксения Безвиконная, Сабина Вахитова и Тимур Фехретдинов. Дизайнер Константин Каковкин предложил представить проект в "книжной ориентации", внедрив горизонтальный скролл, а также добавил в него чередование контрастных "слоев" повествования, графически отделив реальную жизнь Данте от пространства созданного им произведения. Иллюстратор Анастасия Зотова отрисовала виды "Ада", "Чистилища" и "Рая", а также документально воссоздала портреты всех персонажей проекта, ориентируясь на обрывочно сохранившиеся описания и изображения".

Уникальность проекта и в том, что им можно пользоваться в учебных целях: все детали повествования выверены с экспертами. В его создании принимали участие представители пяти организаций: Общества "Данте Алигьери" в Риме, Генерального консульства Италии в Москве, Общества "Данте Алигьери" Москвы, Международного молодежного общества "Дружбы" Италия-Россия и Итальянского землячества им. Фальконе и Борселлино при МГИМО МИД РФ. "Наши продюсеры провели огромную работу, позволив нам "дотянуться" до специалистов и "дантоведов" из Италии", благодаря этому знакомству мы переводим проект в том числе на итальянский язык", – рассказала Недкова.

По ее словам, специально для проекта отдел социальных сетей агентства создал маску для Instagram, "позволяющую определить, кто ты сегодня: философ или чуть больше чревоугодник". "Ну и конечно, собрать все это воедино нам помог Николай Варт, наш менеджер проекта. С продвижением тоже все было отлично: за первые два месяца проект собрал более миллиона просмотров", – отметила Недкова.

"Золотой сайт" – ключевой и старейший конкурс интернет-проектов в Рунете, проводится с 1997 года. Организатор конкурса – РАЭК.