Выставка, посвященная фоторепортерам ТАСС, открылась перед офисом агентства

Москва, 18 февраля. Выставка "Профессия – фоторепортер", приуроченная к 95-летию Фотохроники ТАСС, открылась сегодня перед штаб-квартирой агентства. Архивные и современные кадры рассказывают о работе тассовских фотокорреспондентов и знакомят с авторами снимков, которые принесли фотослужбе агентства мировую известность.

Экспозицию, в которую вошли 20 работ, открывает кадр, запечатлевший военного фотокора ТАСС Марка Редькина у реки Шпрее в Германии. Он прошел всю Великую Отечественную, побывал на всех ее фронтах, едва не погиб, а конец войны встретил в Берлине, став свидетелем подписания капитуляции Германии. Вместе с ним этот исторический момент запечатлел Евгений Халдей, фронтовые снимки которого стали документальной летописью войны и вошли в учебники истории.

В числе героев выставки Валерий Генде-Роте – классик советской и российской фотографии. Выдающийся мастер фоторепортажа, он не признавал инсценировок, и этот подход позволил показать героев эпохи шестидесятых без парадной ретуши. Юрий Гагарин, Петр Капица, Софи Лорен, Шарль де Голль, Эдита Пьеха – работы Генде-Роте раскрывают их подлинные характеры и поражают своей художественной выразительностью.

Умение в рамках официальных ограничений раскрыть человеческие черты знаменитых людей отличает и работы Владимира Мусаэльяна, который известен прежде всего как личный фотограф Леонида Брежнева. В своих репортажах он запечатлел ключевые моменты жизни огромной страны на протяжении более чем полстолетия, а созданные мастером портреты политиков, людей труда, космонавтов, артистов сегодня по-прежнему притягивают внимание.

"Летописцем Москвы" называли современники Наума Грановского, работы которого позволяют увидеть, как менялась столица и развивалась советская архитектура на протяжении 60 лет. А снимки Валентина Хухлаева, которые проработал в ТАСС более полувека, стали настоящей энциклопедией советской жизни: он снял больше тысячи репортажей, сохранивших для нас дух эпохи.

Современные кадры выставки знакомят зрителей с репортерами ТАСС, работа которых позволяет агентству держать в фокусе жизнь всего мира. Их самоотверженный труд на передовой, порой в экстремальных и опасных для жизни условиях, в горячих точках, в "красных зонах" больниц – это вдохновляющий пример профессионализма и преданности профессии.

"Фотослужба ТАСС – это уникальный творческий коллектив. Здесь всегда работали профессионалы высочайшего класса, журналисты, по-настоящему преданные профессии и любимому делу. Не случайно работы тассовцев входят в золотой фонд российской и мировой фотожурналистики. Сегодня Фотохроника ТАСС активно развивается, делая акцент на мультимедийность, используя в работе самые современные технологии и средства связи. Я горжусь тем, что наши репортеры достойно продолжают дело и традиции своих знаменитых предшественников, фиксируя для истории важнейшие события в стране и мире", – сказал руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор.