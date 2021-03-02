Академия новостей ТАСС объявила набор на курс по цифровой журналистике

Москва, 2 марта. Набор слушателей на курс повышения квалификации "Цифровая журналистика" объявила Академия новостей ТАСС. Программа дополнительного профессионального образования ориентирована на журналистов, работников пресс-служб и PR-подразделений. Занятия пройдут с 22 марта по 30 июня, длительность обучения составит 78 академических часов.

Слушатели курса узнают, как создавать мультимедийный контент и продвигать его на различных информационных платформах, научатся управлять цифровыми проектами, визуализировать данные и создавать инфографику, вести успешные видеоблоги. Вести занятия будут журналисты и эксперты ТАСС, а также приглашенные специалисты.

"Особое внимание мы уделим разработке диджитал-проектов, продвижению в соцсетях, цифровым форматам и навыкам редактирования, – рассказала руководитель учебного центра ТАСС Елена Филякина. – Преимущество нашего курса в том, что мы учим тому, что сами умеем делать. О цифровых проектах рассказывают те, кто их непосредственно создает и развивает".

Курс будет проходить в дистанционном режиме в формате еженедельных вебинаров. По итогам обучения выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Академия новостей ТАСС предлагает программы дополнительного профессионального образования и работает на базе ведущего информационного агентства страны. В распоряжении ее слушателей – уникальный опыт нескольких поколений журналистов ТАСС и передовые разработки в области цифровых технологий. Узнать подробности о занятиях курса, а также познакомиться с другими образовательными программами можно на сайте академии.