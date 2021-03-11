Работы участников фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID представили на выставке

Москва, 11 марта. Фотовыставка "Преодолевая COVID-19" открылась сегодня перед главным офисом ТАСС в Москве. Она знакомит с работами профессиональных фотожурналистов – участников международного фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID, организованного ТАСС. В экспозицию вошли фотографии победителей, а также снимки из шорт-листа премии.
Открывает выставку снимок "День рождения", получивший Гран-при конкурса. Его автор – фотожурналист испанского информационного агентства EFE Agency Брайс Лоренцо Куто – запечатлел трогательный момент в доме престарелых Селановы (Испания). Героиней снимка стала перенесшая коронавирус Елена Перес, которая отмечает 98-й день рождения спустя две недели после своего счастливого выздоровления.
На выставке также представлены работа "Причастие" фотожурналиста МИА "Россия сегодня" Ильи Питалёва, которая победила в категории "Лучшая фотография", и снимок репортера британского агентства новостей и медиаконтента South West News Service (SWNS) Адама Грэя из серии под названием "В эпицентре COVID-19". Она получила наивысшие оценки жюри в категории "Лучшая серия фотографий".
Перед зданием ТАСС также можно увидеть работы фотожурналистов "Синьхуа", Reuters, Associated Press, ТАСС и других информационных агентств, которые вошли в шорт-лист конкурса. Они показывают новую реальность, с которой столкнулся мир во время пандемии, а также рассказывают о подвиге медицинских работников, спасающих жизни людей, заболевших COVID-19.
Фотоконкурс News Photo Awards. Overcoming COVID, призванный отметить нелегкий труд фотожурналистов во время эпидемии, стартовал в октябре прошлого года. Имена его победителей стали известны сегодня, в годовщину объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. Всего на конкурс поступило около 4 тыс. работ фотографов из более чем 80 стран.