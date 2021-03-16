Гендиректор ТАСС награжден почетным знаком Союза журналистов России

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов во вторник награжден почетным знаком Союза журналистов России "За заслуги перед профессиональным сообществом". Награду вручил глава Союза Владимир Соловьев, церемония состоялась во вторник в штаб-квартире агентства в Москве.

"От имени секретариата Союза журналистов России хотим наградить вас нашим знаком за заслуги перед журналистским сообществом", - сказал Соловьев. По его словам, знак вручается от имени Союза, объединяющего более 70 тыс. журналистов по всей России

Почетным знаком СЖР награждаются российские и иностранные журналисты, руководители средств массовой информации, общественные и политические деятели, деятели культуры и науки, "содействующие укреплению свободы слова, независимости российских СМИ, повышению социального авторитета журналистики, ведущие активную работу в профессиональных журналистских организациях или осуществляющих деятельное сотрудничество с ними".

Сергей Михайлов родился 17 марта 1971 года. Он возглавляет агентство ТАСС с 17 сентября 2012 года. Один из основателей Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), член Союза журналистов РФ. Отмечен благодарностью президента РФ (2018).