Фотографии ТАСС о космических успехах страны представили на выставке в Сириусе

Москва, 11 апреля. "Космическая фотовыставка" открылась сегодня в Парке науки и искусства на федеральной территории "Сириус". Экспозиция посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина и подготовлена информационным агентством России ТАСС совместно с образовательным фондом "Талант и успех".

Выставка расскажет об истории пилотируемой космонавтики, которая отражена в архивных и современных работах фотокорреспондентов ТАСС. Посетители экспозиции увидят кадры подготовки Юрия Гагарина к первому полету в космос и целую серию фотографий, рассказывающих о том, как Москва встречала космонавта 14 апреля 1961 года. В выставку вошли также редкие снимки, на которых Гагарин запечатлен в домашней обстановке: с женой Валентиной и дочерями Леной и Галей.

Значительная часть экспозиции посвящена современным достижениям российской космической отрасли. Посетители увидят кадры из Звездного городка, репортажные снимки с космодромов Байконур и Восточный, а также с околоземной орбиты. Фотографии ТАСС познакомят с космическими аппаратами и системами, которые составляют гордость отрасли. В их числе отечественные ракеты-носители "Союз-ФГ", "Протон-М" и "Союз-2".

"Космическая фотовыставка" – уже не первый партнерский проект ТАСС и образовательного фонда "Талант и успех". В прошлом году результатом совместной работы стала онлайн-выставка агитационных плакатов "Окна ТАСС", которая была представлена на портале "Россия для Победы".