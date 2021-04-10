На телеканале "Звезда" вышел фильм о Гагарине, созданный на основе фотографий ТАСС

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Почти часовой фильм "Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС", посвященный 60-летию полета первого человека в космос, был показан 10 апреля в эфире телеканала "Звезда". Это первый выпуск из цикла документальных фильмов "Документ эпохи", который запущен на телеканале "Звезда" при участии ТАСС. Проект будет рассказывать о знаковых событиях истории России ХХ века, непосредственными участниками и свидетелями которых стали журналисты агентства.

В фильме "Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС", наряду с кадрами документальной хроники, использовано более 70 снимков из архива ТАСС, рассказывающих о Гагарине до полета и после него. Зрители узнают о роли ТАСС в освещении тех исторических событий: увидят, как Москва встречала первого покорителя космоса, познакомятся с первым космонавтом в домашней обстановке и на отдыхе, узнают о его зарубежных поездках, встречах и многом другом.

В записи фильма приняли участие первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, председатель Ассоциации журналистов-ветеранов ТАСС Людмила Ермакова, Алексей Мусаэльян - сын фотожурналиста агентства Владимира Мусаэльяна, а также бывшие сотрудники фотолаборатории агентства.

"Это действительно уникальный проект. Он не пересказывает в очередной раз общеизвестные факты о Юрии Гагарине, а раскрывает интересные и порой малоизвестные моменты из его жизни через эксклюзивные фотографии, некоторые из которых вообще никогда и нигде не публиковались. В свою очередь, бывшие и нынешние сотрудники ТАСС, которые приняли участие в съемках, помогли приоткрыть завесу тайны в отношении того, как создавались те или иные снимки и как готовились новостные материалы о полете первого человека в космос. Поэтому фильм и получился таким искренним. Он прежде всего о людях - о первом космонавте и журналистах ТАСС, которые прославили свою страну и ее достижения", - рассказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

"Я бесконечно благодарна генеральному директору ТАСС Сергею Михайлову за то, что он с воодушевлением откликнулся на нашу просьбу - открыть архив Фотохроники ТАСС и сделать на базе уникальных тассовских фотографий большой документальный проект. Гагарин - это наша первая ласточка. Мы очень ответственно вместе с руководителем отдела внешних коммуникаций ДКК ТАСС Екатериной Титовой подошли к подбору фотографий. Нам было важно рассказать историю каждой из них, вспомнить легендарных фотографов ТАСС, которые работали иногда в очень сложных условиях. Гагарина снимали, наверное, чаще и больше, чем кого-либо. Но нам хотелось найти редкие фото, которые бы показали его в неформальной обстановке, показать все стороны его жизни до полета и после", - отметила автор фильма, журналист Наталия Метлина.

Многие кадры Фотохроники ТАСС были опубликованы, но многие - так и остались в архиве. Задача авторов проекта "Документ эпохи" - оживить снимки, описать историю их создания глазами фотокорреспондентов агентства. В каждом фильме будет использована серия фотографий, относящихся к определенному историческому моменту. Зрители узнают не только о самом событии, но и журналисте, который работал по этой теме, а также обстоятельствах, при которых были сделаны те или иные кадры. Дополнят рассказ интервью с сотрудниками ТАСС, ветеранами, детьми корреспондентов агентства.

Посмотреть фильм "Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС" можно на сайте телеканала "Звезда".