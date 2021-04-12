Музей космонавтики открыл выставку "Первый", в которую вошли фотографии ТАСС

Москва, 12 апреля. Масштабный выставочный проект "Первый", посвященный 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, открылся сегодня в центральном Музее космонавтики в Москве.

Особое место в экспозиции заняла фотовыставка "Человек мира". В нее вошли снимки, запечатлевшие первого космонавта до и после полета. Здесь представлены не только фотографии, хранящиеся в семье Гагариных, но кадры из архива Фотохроники ТАСС, переданные музею в рамках информационного партнерства с агентством. В числе знаковых исторических снимков – работы фотокорреспондента ТАСС Валентина Черединцева – он был знаком с первым отрядом космонавтов еще до полета Гагарина в космос и известен миру как автор официальных портретов первых экипажей.

Зрители также увидят подлинный образец спускаемого аппарата одноместного космического корабля "Восток", на котором 12 апреля 1961 года был совершен первый в истории человечества космический полет. В числе других экспонатов – документы и личные вещи Юрия Гагарина, артефакты, связанные с подготовкой к первому полету, а также макеты и реконструкции – они помогут посетителям ощутить время космических побед.

Выставочный проект "Первый" продолжил серию партнерских проектов ТАСС и Музея космонавтики. Так, накануне юбилейной даты на Тверском бульваре столицы открылась фотовыставка "Москва встречает первого!". Кроме того, в выставочном пространстве музея размещен ряд спецпроектов ТАСС об истории освоения космоса: "МКС. Многолетняя коллективная стройка", "Спутник-1", "Космонавты" и "Буран. Разбор полета".

Подготовка экспозиции выставочного проекта "Первый" велась более двух лет. В ней приняло участие более 30 организаций со всей страны: музеи, архивы и предприятия ракетно-космической отрасли.

Выставка "Первый" будет работать до 12 сентября 2021 года.