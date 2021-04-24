Проекты ТАСС получили пять наград Tagline Awards

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Сразу три спецпроекта ТАСС стали лауреатами премии Tagline Awards 2020-2021, которая вручается за лучшие интерактивные проекты и достижения российских и русскоязычных компаний в digital-сфере. Церемония награждения прошла ночью в Москве.

В число победителей премии вошел проект ТАСС "Как собаки спасают людей" – он получил золото в номинации "Лучшая нативная реклама", а также бронзу в номинации "Лучшая кампания/креатив". Созданная в партнерстве с компанией Purina работа рассказывает о поисковых собаках и их вкладе в розыск пропавших людей. Проект сопровождают комментарии представителей различных служб спасения – от поисково-спасательных центров МЧС до волонтерской организации "Лиза-Алерт".

Бронзу в номинации "Лучшая нативная реклама" получил спецпроект "Топливо Победы" – совместная работа ТАСС и компании "Роснефть". С помощью уникальных архивных документов, живого и драматичного контента работа рассказывает о том, как битва за нефть определила ход Великой Отечественной войны.

"Внимание профессионального сообщества к партнерским проектам ТАСС растет год от года, и это не может не радовать, – отметил руководитель управления специальных проектов ТАСС Эльдар Соколов. – Однако сразу несколько наград от Tagline, включая золото – это признание особого уровня, поскольку это сообщество объединяет ведущие digital-агентства страны и формирует их рейтинг. В такой компании ТАСС закрепляет свое лидерство и авторитет в области цифровых коммуникаций. Поздравляю команду управления спецпроектов и департамента продаж, а также наших партнеров с этим несомненным успехом!"

Cразу две награды конкурса получил проект ТАСС "Леонов, твой выход!": серебро в номинации "Лучший образовательный сайт" и бронзу в номинации "Лучший сайт". Работа приурочена к 55-летию полета Алексея Леонова и поэтапно воссоздает процесс первого выхода человека в открытый космос. 3D-реконструкция позволяет шаг за шагом пройти все этапы космического эксперимента: от наддува шлюза до шага в безвоздушное пространство – и посмотреть на Землю и космический корабль глазами Леонова.

"Леонов, твой выход!" – это наш первый редакционный проект с квестовой механикой, и если быть честными, команда немного переживала за то, насколько он юзер френдли: казалось, что при подготовке мы могли не учесть каких-то нюансов, и не все пользователи смогут добраться до открытого космоса. Но то, что мы получили серебро Tagline, показывает, что наш эксперимент оказался довольно удачным, и мы на верном пути. Будем и дальше экспериментировать с документальной 3D-реконструкцией и интерактивом", – сказала руководитель отдела специальных проектов редакции сайта tass.ru Кристина Недкова.

На премию Tagline Awards 2020-2021, по данным организаторов, было подано более 3 тыс. заявок. В международное жюри конкурса входят авторитетные арт-директора, директора по маркетингу и коммуникациям крупнейших компаний, специалисты по разработке и клиентскому опыту. В премии оцениваются концепции работ, качество их исполнения и эффективность решения коммерческих задач.