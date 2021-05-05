На медиафасадах Москвы и восьми регионов страны покажут видеоролики ТАСС "Путь к Победе"

Проект ТАСС "Путь к Победе" стартовал сегодня в России. На крупнейших медиафасадах Москвы и восьми региональных центров страны покажут видеоролики с подборкой архивных кадров, снятых фронтовыми фотокорреспондентами агентства. Партнером проекта выступила компания Maer – федеральный оператор имиджевой рекламы.

В течение двух недель в столице и регионах будут транслироваться более двух десятков роликов, приуроченных к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вошедшие в них фотографии ТАСС позволят вновь пережить атмосферу героических лет, увидеть эмоциональные кадры встречи советских воинов-победителей на Родине, праздничный салют и Парад Победы в Москве.

Авторы снимков – известные военные фоторепортеры ТАСС, которые вместе с советскими войсками прошли по всем дорогам войны. В их числе – Евгений Халдей, Марк Редькин, Николай Ситников, создавшие масштабную фотолетопись 1941-1945 годов. По их работам современное поколение знакомится с историей Великой Отечественной.

Ролики ТАСС разместят на экранах, установленных на пересечении ключевых транспортных магистралей в Москве, Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Волгограде, Челябинске, Перми и Уфе. Проект будет реализован в течение двух недель. Предполагается, что за это время с ним познакомятся более 10 млн человек.