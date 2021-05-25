ТАСС получил диплом "За вклад в освещение деятельности РСПП"

Информационное агентство ТАСС стало одним из победителей Всероссийского конкурса деловой журналистики, организованного Российским союзом промышленников и предпринимателей. ТАСС удостоен специального диплома "За вклад в освещение деятельности РСПП".

От агентства награду получал заместитель руководителя редакции экономической информации Петр Мокшин.

Работа журналистов из редакции экономической информации ТАСС была отмечена профессиональными членами жюри конкурса за широкую и всестороннюю информационную поддержку РСПП.

"РСПП – одно из приоритетных направлений работы Редакции экономической информации. Эту организацию иногда называют "профсоюзом олигархов". Такое сравнение имеет под собой все основания, поскольку его членами являются крупнейшие бизнесмены России. Российский союз промышленников и предпринимателей часто участвует в обсуждении важнейших решений, которые готовится принять правительство или проекты которых оно собирается представить на рассмотрение президенту", - сказал Петр Мокшин. – Сегодня, открывая церемонию награждения, глава РСПП Александр Шохин рассказал о планах провести в декабре, когда исполнится 30 лет с образования этой организации, ее юбилейный съезд. А значит, в декабре в Москве соберутся крупнейшие предприниматели страны, чтобы обсудить ключевые вопросы экономического развития России. На таких значимых мероприятиях традиционно работает почти весь состав РЭИ, а также коллеги из других редакций нашего агентства".

Вручение наград прошло сегодня в здании РСПП одновременно с подведением итогов Всероссийского конкурса РСПП "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2020", участниками которого стали крупнейшие компании страны.