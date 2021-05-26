Санкт-Петербургский международный книжный салон впервые пройдет на Дворцовой площади

В северной столице сегодня стартовал XVI Санкт-Петербургский международный книжный салон, который будет работать с 26 по 29 мая на Дворцовой площади и в Главном штабе Эрмитажа. ТАСС выступает информационным партнером этого крупнейшего книжного форума Северо-Запада России и проведет на его площадках пресс-мероприятия с участием известных деятелей искусства.

"Решение работать на двух площадках мы приняли не случайно, – рассказал руководитель отдела корпоративных коммуникаций СПб РИЦ ТАСС Станислав Вязьменский. – Уличный формат – это своего рода вызов для нас. Еще никогда ранее ТАСС в Санкт-Петербурге не размещал стенд в павильонах на открытом воздухе. И мы не знаем, как пойдет разговор о такой тонкой материи, как литература, с гостями стенда под звуки города и барабанящего по натянутой крыше дождя. Поэтому часть мероприятий проведем в привычных интерьерах нашего пресс-центра ".

На состоявшейся в петербургском региональном информационном центре ТАСС накануне открытия салона пресс-конференции президент Российского книжного союза Сергей Степашин поблагодарил директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского за предоставленную возможность провести салон на Дворцовой площади и в помещениях Главного штаба.

"Дворцовая площадь и Эрмитаж – это те знаковые места в северной столице, где обязательно должна присутствовать книга", – подчеркнул Сергей Степашин.

По словам председателя Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга Владимира Рябовола, в событии будут представлены более 170 экспонентов, более 200 спикеров примут участие в различных мероприятиях салона. Среди его участников писатель, журналист, сценарист Дмитрий Глуховский, писатели Гузель Яхина, Татьяна Устинова, Александр Пелевин, Герман Садулаев, Евгений Водолазкин, Орхан Памук, директор Московской библиотеки комиксов Донасьен де Рошамбо, писатель, поэт, публицист Дмитрий Быков, журналист, кинокритик Антон Долин и др.

Первым гостем стенда ТАСС на Дворцовой площади стал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Градоначальника приветствовал директор СПб РИЦ ТАСС Александр Потехин.

Стенд ТАСС на Книжном салоне посетила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Представляя ей возможности агентства, Владимир Рябовол отметил, что ТАСС традиционно является информационным партнером Книжных салонов на протяжении многих лет. И всегда привлекает посетителей форума своими интересными пресс-мероприятиями.

"Наше агентство в прошлом году, когда пандемия была в разгаре, выступило инициатором проведения XV Санкт-Петербургского международного книжного салона в онлайн-формате, – сказал Александр Потехин, обращаясь к Валентине Матвиенко. – И нам очень приятно, что город поддержал нашу инициативу. Традиция не прервалась. И вот сегодня все любители литературы наконец-то встретились очно, чему мы очень рады".

На память Валентине Матвиенко Александр Потехин вручил выпущенную агентством книгу "ТАСС на войне".

ТАСС по традиции представляет на салоне насыщенную программу. Агентство проведет более 30 пресс-мероприятий на все вкусы: серьезные разговоры о литературе и искусстве с режиссером, художественным руководителем "Сириуса" Хансом-Йоахимом Фраем, прозаиком, поэтом, драматургом Сергеем Носовым, поэтом Андреем Пастушенко, писателем и рок-музыкантом Владимиром Рекшаном, главным редактором журнала "Костер" Николаем Харлампиевым (журналу в июле текущего года исполняется 85 лет). В программе также – презентация издательских новинок Русского и Этнографического музеев, игра в ассоциации на знание литературных произведений с вручением книг, изданных в ТАСС, мини-спектакль для детей театра "Кот Вильям" "Крот, который мечтал увидеть солнце" (спектакль стал лауреатом "Золотой маски") и многое другое.

Подробнее ознакомиться с программой ТАСС на XVI Санкт-Петербургском международном книжном салоне можно на сайте агентства в разделе Пресс-центр, а также на сайте Книжного салона.