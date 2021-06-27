Фотовыставка плакатов "Окна ТАСС" открылась в витринах штаб-квартиры агентства

Самый известный в России и за рубежом художественный проект ТАСС времен Великой Отечественной войны - агитационные плакаты "Окна ТАСС" - 27 июня отмечает 80-летие. В преддверии юбилейной даты в витринах штаб-квартиры ТАСС на Тверском бульваре открылась фотовыставка, на которой представлены яркие образцы плакатов, выполненные в стиле политической карикатуры и народно-героической тематики.

Зрители увидят работы, авторами которых стали выдающиеся советские художники - художественный руководитель редакции-мастерской военно-оборонного плаката "Окна ТАСС" Павел Соколов-Скаля, Кукрыниксы, Петр Шумхин, Виктор Иванов, Владимир Лебедев, Перч Саркисян, а также литераторы - главный редактор редакции Осип Брик, Василий Лебедев-Кумач и Демьян Бедный.

В числе представленных плакатов - "Окно ТАСС №444 "России двинулись сыны", "Окно ТАСС №582 "Умножим нашу славу", "Окно ТАСС №697 "Свирепость бешеного пса", "Окно ТАСС №625 "Брехомет", "Окно ТАСС №467 "Гордость Родины" и другие.

Тематика "Окон" была разнообразна. Как писал в одном из отчетов заведующий редакцией "Окон ТАСС" Николай Денисовский, "просматривая плакаты "Окна ТАСС" с начала появления первого номера до последнего, можно свободно восстановить прошлые события. По существу, это живая история нашей жизни в период Великой Отечественной войны - жизнь нашей доблестной Красной Армии, жизнь нашего тыла. (...) Они призывают, апеллируют к самому благородному чувству - чувству патриотизма".

Первый плакат появился 27 июня 1941 года, он был выставлен в витринах магазинов на Кузнецком мосту. Изготавливались плакаты тут же, в мастерских художественных салонов на Кузнецком мосту, 11 и Кузнецком мосту, 20.

Московская редакция "Окон ТАСС" состояла из 125 художников, 83 писателей и нескольких сотен печатников. С первого и до последнего дня войны редакция работала круглосуточно, в три смены. Срок изготовления плакатов в экстренных случаях - от идеи до готового продукта - составлял не более четырех часов. При "обычном" режиме работы выпускалось по одному-два плаката в сутки. Всего за годы войны работниками редакции-мастерской "Окна ТАСС" в Москве было выпущено порядка 1500 наименований плакатов тиражами в десятки тыс. экземпляров каждый.

"Окна ТАСС" развешивались на вокзалах и площадях, станциях метро, предприятиях, в театрах и кинотеатрах, витринах магазинов и парках.

Напомним, "Окна ТАСС" продолжили традиции другого знаменитого художественного проекта агентства - "Окон сатиры РОСТА" (1919-1921 годы).