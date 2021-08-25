ТАСС начинает работу на "Российской креативной неделе"

Агентство ТАСС примет участие в "Российской креативной неделе" (Russian Creative Week, RCW), которая стартует 26 августа в Парке Горького в Москве. Представители агентства станут модераторами ключевых дискуссий форума.

В первый день работы форума генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов выступит модератором сессии "Цифровые платформы, производители контента и государство: как найти баланс интересов для повышения инвестиционной привлекательности креативных индустрий?" (11:20-12:50, "Деловой шатер"). В числе его собеседников - начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, глава "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров, руководитель "Национальной Медиа Группы" Светлана Баланова и другие. Выгодно ли сегодня инвестировать в производство контента? Какие способы монетизации существуют, и подходят ли они в равной степени для всех креативных индустрий? Эти и множество других вопросов будут в центре внимания участников сессии.

В этот же день руководитель редакции "Наука" агентства ТАСС Андрей Резниченко проведет дискуссию "Третья цифровая война: энергетика и редкие металлы" (18:00-19:30, площадка "Издательское дело и журналистика"). Его гостем станет Питрон Гийом - автор исследования по глобальной трансформации, которая происходит на международном рынке редких металлов, и о том, почему их добыча становится инструментом геополитики.

27 августа Сергей Михайлов и глава Роскультцентра Марина Абрамова будут ведущими пленарного заседания "Россия в год креативной экономики" (18:10-19:40, "Деловой шатер"). Какие дальнейшие шаги необходимо сделать государству, регионам и бизнесу, чтобы Россия стала одним из лидеров креативных изменений в мире? Своим мнением по этому и ряду иных вопросов поделятся первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьеры правительства Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф и др.

В воскресенье, 29 августа Андрей Резниченко проведет встречу с писателем Владимиром Сурдиным, названную "Понятный космос: от кварка до квазара" (16:30-17:30, площадка "Издательское дело и журналистика"). В год 60-летия покорения космоса они поговорят о перспективах его развития в XXI веке. Оппонентом писателя выступит научный журналист и популяризатор космонавтики Дмитрий Олиферович, член молодежной секции Федерации космонавтики России и создатель паблика Blackfieldspace.

Также на площадке форума будет работать студия агентства, где пройдут интервью с ключевыми спикерами мероприятия.

"Российская креативная неделя" (Russian Creative Week) пройдет 26-29 августа в Парке Горького в Москве и соберет лидеров 14 отраслей, входящих в "креативные индустрии" по международным стандартам. Организаторами фестиваля выступают ФГБУ "Роскультцентр" и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов и Правительства Москвы.

ТАСС - генеральное информационное агентство "Российской креативной недели".

Ознакомиться с программой и участниками форума можно на сайте "Российской креативной недели".