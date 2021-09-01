На Арбате открылась фотовыставка к юбилею Большого театра

Совместная фотовыставка ТАСС, музея Государственного Академического Большого театра России и департамента культуры Москвы, посвященная 245-летию Большого театра, открылась в среду на Арбате. Свыше 70-ти уникальных архивных кадров ТАСС расскажут об истории легендарной сцены и людях, которые ее прославили.

Зрители узнают, как выглядело здание Большого театра в XIX веке, сколько раз оно переживало реконструкцию, кто создал знаменитую квадригу Аполлона на здании театра, как освещались театральные помещения в первые годы после открытия, куда был эвакуирован коллектив Большого театра в годы Великой Отечественной войны и где прошли первые зарубежные гастроли балетной труппы.

Репортерам ТАСС удалось запечатлеть знаковые события в жизни Большого и его выдающихся сотрудников и артистов – работу режиссера Бориса Покровского и балетмейстера Юрия Григоровича, выступления Галины Улановой в роли "Джульетты" и Майи Плисецкой в роли "Кармен". Фотографии ТАСС раскрывают и закулисную жизнь театра, которая обычно скрыта от глаз зрителя: например, изготовление декораций к спектаклям.

Выставка создана так, что каждый желающий может заглянуть в самые потаенные уголки Большого театра и понять, как менялось место, ставшее одним из главных культурных символов России.

Выставка продлится до 30 сентября.