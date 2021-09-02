Агентство ТАСС обеспечит информационную поддержку ВЭФ-2021

Информационное агентство России ТАСС выступит генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форум а , который начинает работу 2 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Все ключевые события и заявления спикеров найдут отражение на единой новостной ленте ТАСС. Также на сайте агентства открыт раздел "Восточный экономический форум", в котором аккумулируются все новости журналистов ТАСС.

1 сентября запущен фотобанк ВЭФ. Мультимедийный сервис ТАСС позволит всем гостям, участникам и представителям СМИ просматривать и бесплатно скачивать в высоком разрешении фотографии со всех мероприятий форума.

На стенде ТАСС (корпус В, уровень 6, Зона инфопартнеров) в дни форума будет работать студия для записи интервью с руководителями федеральных министерств и ведомств, региональными чиновниками, представителями крупнейших российских и зарубежных компаний.

Также сотрудники ТАСС примут участие в мероприятиях ВЭФ-2021.

Заместитель генерального директора - главный редактор ТАСС Михаил Петров выступит модератором сессии "Нас опутали! Честный разговор о социальных медиа", которая пройдет 4 сентября в рамках Молодежного ВЭФ (15:00-16:30, Корпус D, уровень 5, конференц-зал № 14). Социальные сети уже произвели революцию в системе коммуникаций и изменили облик новостной журналистики, превратившись как в инструмент распространения знаний, так и в механизм глобальных манипуляций потребительскими и политическими предпочтениями. Как социальные сети влияют на модели поведения людей в обществе и мировоззрение? Являются ли блогеры альтернативой классическим провайдерам новостей? На эти и многие другие вопросы свою точку зрения представят собеседники Михаила Петрова - блогеры, представители бизнеса и общественных организаций.

Узнать подробную информацию о программе и участниках ВЭФ-2021 можно на сайте мероприятия.