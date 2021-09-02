Фотовыставка о знаковых событиях Великой Отечественной войны открылась в Рязанской области

Фотовыставка "Наша победа" открылась в четверг в селе Орехово Рязанской области. Она приурочена к завершению реставрационных работ памятника воинам Великой Отечественной войны и создана при содействии информационного агентства России ТАСС.

Памятник, установленный в 1970-х годах прошлого века, долгие годы находился без должного внимания. Силами и средствами Ассоциации частных и народных музеев России при поддержке жителей села Орехово и содействии администрации Лукашинского сельского поселения были проведены работы по его масштабной реконструкции, а также благоустройство прилегающей территории. 2 сентября состоялась торжественная церемония открытия монумента.

В экспозицию вошло 35 снимков из фотоархива ТАСС, которые рассказывают о ключевых этапах Великой Отечественной войны, отражают горькие и радостные страницы ее истории и демонстрируют исключительную роль советского народа в победе над фашизмом.

Зрители увидят знаменитые кадры: "Беженцы во время Великой Отечественной войны", "Советский солдат на поле боя", "Знамя Победы над Рейхстагом" и "Военная регулировщица Мария Шальнова на одной из улиц Берлина", "Встреча советских солдат на Белорусском вокзале", "Комбат", "Мы дошли до Берлина!", а также кадры, сделанные военными корреспондентами ТАСС во время освобождения советскими войсками Польши, Латвии, Югославии, Венгрии и Румынии.

Авторы представленных работ – фотокорреспонденты ТАСС, прославленные мастера отечественной фотожурналистики. Среди них – Макс Альперт, Евгений Халдей, Марк Редькин, Борис Лосин, Леонид Доренский, Израиль Озерский.