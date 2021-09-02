ТАСС открыл в Нижнем Новгороде выставку с ретроспективными фотографиями о жизни города

Масштабную фотоэкспозицию, охватывающую более 40 лет истории Нижнего Новгорода, открыл ТАСС на Нижне-Волжской набережной – одном из самых красивых и популярных прогулочных мест города.

Название выставки – "Путешествие из Нижнего Новгорода в Горький" – говорит само за себя. Зрители увидят 60 репортажных снимков фотожурналистов ТАСС, которые охватывают период с 1946-го до начала 1990-х годов.

На кадрах запечатлена жизнь региона во всем многообразии: знаковые события, памятники архитектуры и достопримечательности, известные артисты, музыканты и спортсмены, простые люди. В частности, на фотографиях можно увидеть строительство Горьковской ГЭС и первой станции "Ленинская" Горьковского метрополитена, фестиваль "Современная музыка" с участием Дмитрия Шостаковича, продукцию волжского автозавода – ГАЗ-3102 и ГАЗ-14 "Чайка", лучшего хоккейного вратаря страны и "Торпедо" в 1960-х Виктора Коноваленко, ведущего инженера и руководителя группы проектирования центрального конструкторского бюро судов на подводных крыльях Евгения Пономарева со своим детищем – лодкой-амфибией.

Есть кадры и по-настоящему редкие. На одном из них знаменитая дрессировщица Маргарита Назарова – исполнительница главной роли в фильме "Полосатый рейс" – обедает в ресторане "Волжские огни" со своим тигром Юлой. А сделанный в июле 1970 года кадр с манекенщицей, демонстрирующей летний наряд на фоне "Волги" ГАЗ-24, связан с историей самой Фотохроники ТАСС, которой в этом году исполнилось 95 лет. Именно в начале 1970-х фотослужба агентства начала снимать на слайды и освоила массовый выпуск цветной фотопродукции, в том числе для рекламных плакатов.

Примечательно, что автором более 40 из представленных на выставке работ стал собственный корреспондент ТАСС по Горьковской области Владимир Войтенко, освещавший жизнь региона на протяжении почти 40 лет – с начала 1950-х до 1990 года. Любителям фотографии его имя хорошо известно – он организатор и директор первого в стране "Русского музея фотографии", который был открыт в Нижнем Новгороде. Также зрители увидят снимки и других известных фотокорреспондентов агентства: Павла Вознесенского, Евгения Кассина, Марка Редькина, Вячеслава Ун-Да-Сина, Валерия Зуфарова, Иосифа Соборовера, Николая Машкова, Николая Акимова и Александра Конькова.

Фотовыставка будет работать до середины сентября.

Партнер показа – АНО "ЦЕНТР 800".